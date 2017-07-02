Севером области прошелся ураган
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Северные районы вчера пережили ураган.
Так в Менском районе сильный ветер поваляв деревья, повредил кровли зданий. Град изувечил овощи. Без электроснабжения была половина Березны, Николаевка, Гусавка, Локнистых, Плотина, Горица. На месте непогоды работают работники райавтодора, ГСЧС, РЕМу. Похожая ситуация в Корюковском районе.
В Авдеевке Сосницкого района град повредил растения.
Фото Станислава КАШПУРА из социальных сетей
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