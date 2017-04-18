Северная граница «кипела» на Пасхальные праздники
С 10 по 16 апреля на Черниговщине через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 55,4 тыс. человек и 13,3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко. К административной ответственности привлечено 19 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 13283 гривен. Через государственную границу не пропущено 9 человек, среди которых – 7 граждан России. В течение выходных и праздничных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 20,8 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 4 человека – все граждане России. В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинский-российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым