Северная Корея опубликовала видео, в котором сбивает американский авианосец
2017-09-25 15:59
Северная Корея опубликовала видео, в котором сбивает американский авианосец
На видео ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу.
В сети появилось видео, на котором ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу, передает Rus.Media.
Сообщается, что Северная Корея опубликовала это видео вскоре после пролета американского бомбардировщика B-1B вдоль границы КНДР. На видео видно, как ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу USS Carl Vinson ядерной ракетой. Также в видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Трамп называется в видео сумасшедшим.