Северная Корея: Наши ракеты неизбежно поразит США
2017-09-24 09:59
Северная Корея: Наши ракеты неизбежно поразит США
Пхеньян на Генассамблее ООН пригрозил американскому лидеру исключительными последствиями, с которыми он не сможет справиться.
Глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая 23 сентября на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пригрозил президенту США Дональду Трампу последствиями за его оскорбительные высказывания про Северную Корею и ее лидера, передает Rus.Media.
“Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он (президент США Дональд Трамп – ред.) пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он допустил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым “визит” наших ракет на материковую территорию США”, – заявил Ли Ен Хо в ООН.
Министр отметил, что “Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящих за пределы того, с чем он сможет справиться”.
Также северокорейский дипломат заявил, что КНДР примет “безжалостные превентивные” меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства.
“КНДР – это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, “безжалостные” превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну”, – подчеркнул Ли Ен Хо в своем выступлении.
Он указал, что обладание ядерным оружием служит “мерам самозащиты” для Северной Кореи.
“Наша конечная цель – создать баланс сил с США”, – сказал глава МИД КНДР.