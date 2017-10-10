Северяне дома незаконно держат оружие, взрывчатку и боеприпасы
На Черниговщине завершились государственные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Так, в период отработки зарегистрировано 44 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
Из незаконного оборота полицией изъято 20 единиц огнестрельного оружия: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 4 винтовки, 8 пистолетов, 5 обрезов охотничьих ружей и нарезных винтовок, 1 единица самодельного оружия.
У граждан также изъято более 1200 патронов различных калибров, 7 ручных осколочных гранат, 2 гранаты к подствольному гранатомету и 3 взрывных устройства.
Правоохранители задержали трех человек, которые совершили правонарушения, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки в составе организованной группы.
Полиция напоминает гражданам, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, который дает возможность владельцам легализовать свое оружие, принеся ее в полицию, или просто сдать и избежать административной или даже уголовной ответственности.
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