Сети взволновали загадочные огни в небе под Одессой
2017-10-04 13:19
Сети взволновали загадочные огни в небе под Одессой
Опубликованы фото и видео.
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В сети активно обсуждают новость о том, что жители Одесской области несколько дней подряд наблюдают в небе странные огни, передает Rus.Media.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Национального природного парка “Тузловські лиманы” Иван Русєв.
“Уже второй вечер над территорией Национального природного парка “Тузловські лиманы” появляется свечение неизвестной природы. Это явление наблюдают наши инспекторы наблюдают местные жители. Свечение видно даже из Татарбунаров, видно его далеко над морской акваторией”, – отметил он.
По словам Русева, свечение появляется внезапно на значительной высоте и светит около 12-15 минут. При этом пока нет официальной версии того, что это за объекты.
“Похоже на ловушки, какие летательные аппараты (вполне земного происхождения) отстреливают, чтобы защититься от атаки ракеты типа “земля-воздух”,” И у нас второй день такое наблюдается. Сегодня вечером около 19:00 сама лично видела. Вчера со слов очевидцев”, “Рептилоиды крышуют браконьеров?”, “Даже инопланетяне не выдерживают произвола”, – пишут в интернете.