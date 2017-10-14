Сеть шокировала история 13-летней киевлянки
2017-08-04 15:59
Сеть шокировала история 13-летней киевлянки
Взяв в матери 2000 гривен, девочка отправилась бомжевать и искать родного отца – кадры прощальной записки ребенка.
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После побега несовершеннолетнего из дома ее задержали буквально за час с момента обнаружения пропажи. Девочку увидели полицейские на киевском железнодорожном вокзале. 13-летняя киевлянка была полна решимости уехать к родному отцу.
Об инциденте в Facebook сообщил активист Влад Антонов, передает “Rus.Media”.
При задержании у девочки были обнаружены 2000 гривен.
Антонов пишет, что девочка оставила прощальную записку, она сообщила, что направляется в сек. Микуличин Ивано-Франковской области к своему отцу.
Несовершеннолетняя объяснила: она поняла, что хочет жить там, и вспомнила слова родной матери, как та ее предупреждала: если дочь уедет, то больше никогда не сможет вернуться и будет бомжевать со своим отцом.
“Так и будет. Родные мои, простите. Я люблю вас и буду скучать”, – написала девочка и попросила мать все ее вещи переслать “Новой почтой”.
Пользователи предположили, что школьница могла вынужденно уйти из дома из-за проблем с отчимом.
“Ее видеть*******о проживании с отчимом, вот и пошла на поиски родного отца. Добрая и воспитанная девочка, но, видимо, проживание с отчимом стало невыносимым”, – пишут участники обсуждения.
“Некоторые строки в письме написано другим почерком. Скорее всего, это отчим ее заставил свалить – как бы там не пахло чем-то другим”, – предполагают пользователи.