Сеть “порвал”хит экс-мэра Славянска Нели Штепы (видео)
2017-09-24 09:38
Сеть “порвал”хит экс-мэра Славянска Нели Штепы (видео)
“Неля! Не улетай. Неля! Не изчезай. Побудь в СИЗО еще немного, Неля. Ведь ты почти закончила рытье тоннеля…”,
Пользователи сети отреагировали на выход из СИЗО бывшего главы города Славянска Нели Штепы, которая сейчас находится под домашним арестом. Люди перспівали популярный в 90-е российский хит, в котором главной героиней стала именно экс-мэр Шепта.
На канале “Процишин Официальный” в YouTube появился кавер на известный поп-хит Андрея Губина “Лиза”, сообщает СМИ.
В новой версии клипа под названием “Неля”, показали свадьбу Штепы и кадры из СИЗО и из зала суда.
“Неля! Не улетай. Неля! Не изчезай. Побудь в СИЗО еще немного, Неля. Ведь ты почти закончила рытье тоннеля…”, – звучат слова в песне.