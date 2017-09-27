Сеть АЗК WOG пытается выжить за счет обмана потребителей
- Главная
- “
- Авто
- “
2015-12-10 16:24
Сеть АЗК WOG пытается выжить за счет обмана потребителей
На сети автозаправок WOG появился новый бензин 95 eco+ с примесями оксигенатных соединений.
Компания WOG после трагической гибели ее лидера Игоря Еремеева пытается сыграть на выводе на рынок нового топлива.
В частности, на сети автозаправок WOG появился новый бензин 95 eco+ с примесями оксигенатных соединений. Это указано в технических характеристиках топлива. Оксигенатні соединения, как оказалось, это ничто иное, как спирт. Точнее – этанол, содержание которого в бензине 95 eco+ составляет более 38%. Об этом сообщает издание Utro.
Нигде в характеристиках нового бензина, продаваемого на заправках WOG, не указывается, что основной составляющей этого топлива является этанол. Как сообщается, этим объясняется относительная дешевизна нового топлива, так как этанол намного дешевле бензина. А сейчас сеть АЗС WOG не гнушается зарабатывать обманным путем ценой жизни людей и поломки автомобилей. Подобных обманов клиентов компания не позволяла себе при покойном владельце Игоре Еремееве.
В редакцию Utro обратился житель города Киева, который купился на заманчивую рекламу нового дешевого экологического топлива 95 eco+. Рассчитывая серьезно сэкономить на новом бензине, водитель заправил свою машину новым бензином на заправке WOG, но уже к концу недели двигатель автомобиля начал глохнуть. И чем дальше, тем чаще. В конце концов машину просто не возможно было завести. Водитель сделал экспертизу топлива в лаборатории, которым заправлял авто последний месяц. Экспертиза показала, что объемная часть этанола составила 34,59%, хотя норма ДСТУ 4839:2007 – 5,0%.
Эксперты рынка говорят о том, что при использовании топлива на этаноле резко снижается мощность двигателя, машина глохнет, ее трудно завести. Как выяснилось, двигатель и топливная система должны быть адаптированы к бензинам, содержащих более 5% этилового спирта. Для этого используются металлические детали, изготовленные из специальных сплавов, не подверженных коррозии, вызываемой продуктами окисления спиртов, уплотнительные элементы, устойчивы к воздействию спиртов. Также меняются настройки двигателя для обеспечения оптимального соотношения между мощностью двигателя и расходом топлива. Автомобили, продающиеся в Украине, таких “прокачек” не проходили и не проходят.
Согласно опубликованной информации, после использования бензина 95 eco+ начинает ощутимо шатать двигатель. Кроме того, как оказалось, если применять бензин, содержащий более 10% спирта, то гарантия на автомобиль может быть потеряна. А содержание спирта в бензине 95 eco+ на автозаправках WOG – более 38%!