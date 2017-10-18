Сестры Кардашян показали, как борются с целлюлитом
2017-10-18 08:34
Сестры Кардашян показали, как борются с целлюлитом
В сети опубликовали новый выпуск реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, в котором сестры Кортни и Хлоя Кардашян довольно откровенно представили, как они борются с целлюлитом на ягодицах,
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В сети опубликовали новый выпуск реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, в котором сестры Кортни и Хлоя Кардашян довольно откровенно представили, как они борются с целлюлитом на ягодицах, передает Rus.Media.
Без колебаний Кортни обнажилась перед камерами, а Хлоя с близким другом семьи Джонатаном Чебаном делают ей массаж, пишет ЗМ
В этом году реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians исполнилось 10 лет. Именно в юбилейном выпуске зрители могут узнать, действительно ли беременные Хлоя Кардашян и Кайли Дженнер.