Сериалы укрепляют отношения
2017-10-11 12:47
Сериалы укрепляют отношения
Ознакомившись с этим исследованием ученых, ты побежишь скачивать новый сезон чего угодно.
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То исследование, о котором мы расскажем сейчас, по-настоящему тебя обрадует. Ведь его результаты доказали несомненную пользу совместного длительного просмотра сериалов для отношений, передает Rus.Media. Впрочем, все по порядку.
Исследователи из Абердинского университета в Великобритании задались целью выяснить, как на отношения внутри пары влияют общие страсти в сериалах. Разумеется, для того, чтобы им выдали грант, они сформулировали идею исследования куда менее прямолинейно. В частности, исследователи долго гадали, что общее социальное круг общения (друзья, родственники) укрепляет отношения.
Но, согласись, не всем удается поддерживать это социальный круг (особенно если твой лучший друг признался, что давно любит твою девушку, а твоя мама на семейном ужине ненароком назвала ее «проституткой»). Поэтому паре приходится выстраивать новый круг, в котором бы были общие интересы, так укрепляющие отношения. Еще каких-то полвека назад пара вместе ходили на танцы или на кулинарные занятия. В общем, ужас.
К счастью, нам, современным людям, повезло гораздо больше: мы живем в век отличных сериалов! А значит, все, что вам нужно, это устроиться поудобнее перед ноутбуком и в запой смотреть все подряд. При этом чем дольше, тем лучше: исследователи настаивают, что общие сериальные марафоны еще полезнее для отношений, чем легкодухий просмотр одной-двух серий.
Ведь, если вы потратите бесценные часы своей жизни на просмотр сериала о людях, с которыми вы не знакомы и которым, более того, не существует, вас объединит не только удовольствие от просмотра, но и чувство вины за бесцельно прожитую жизнь.