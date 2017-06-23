Сергей Шахов: Украине грозит катастрофа масштабов Хиросимы
Уничтожение одного из крупнейших предприятий страны – ЗАО Северодонецкое объединение “Азот”, приведет к экологической катастрофе огромных масштабов. Об этом заявил народный депутат и общественный деятель Сергей Шахов . По его словам, олигархи, которые продолжают уничтожать Северодонецкий “АЗОТ”, провоцируют не только массовая безработица прифронтового региона. Ситуация может вылиться в экологическую катастрофу масштабов Хиросимы и Нагасаки. Ведь на территории предприятия находятся десятки тонн опасных химикатов, без необходимого ухода способны заразить половину территорию Украины. Отметим, что что ЗАО Северодонецкое объединение “Азот”, которое расположено на Луганщине, считается третьим по мощности производителем аммиака в Украине, а в Европе – признан одним из крупнейших химических предприятий. Как сообщал портал , жители Северодонецка вышли на митинг против наглого разворовывания средств одного из крупнейших предприятий города “Азот”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым