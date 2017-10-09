Сергей Лазарев рассказал о своем отцовстве

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-08 22:43

Сергей Лазарев рассказал о своем отцовстве
“Я сумасшедший папа”.

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Сергей Лазарев продолжает делиться своими эмоциями и впечатлениями о свои родительские заботы, которые скрывал от публики два с половиной года. Сегодня утром российский певец и актер стал гостем передачи Юрия Николаева “Честное слово”. Певец поделился в откровенном интервью с телеведущим о том, как изменило его отцовство, передает Rus.Media.

Я много времени уделяю сыну. Я сумасшедший папа! Стараюсь оберегать его, при этом понимаю, что синяков и падений избежать невозможно.

Через некоторое время после рождения моего сына, ко мне начали подходить люди и говорить, что я изменился, стал играть в спектакле “Женитьба Фигаро” намного лучше,

— рассказывает Сергей.

Когда Никита родился, было желание кричать об этом на весь мир. Все обрело смысл — это самое большое счастье в жизни! Все, что происходит в моей жизни, это для него, для моего сына!

— делится певец.

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