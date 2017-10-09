Сергей Лазарев рассказал о своем отцовстве
2017-10-08 22:43
Сергей Лазарев рассказал о своем отцовстве
“Я сумасшедший папа”.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Сергей Лазарев продолжает делиться своими эмоциями и впечатлениями о свои родительские заботы, которые скрывал от публики два с половиной года. Сегодня утром российский певец и актер стал гостем передачи Юрия Николаева “Честное слово”. Певец поделился в откровенном интервью с телеведущим о том, как изменило его отцовство, передает Rus.Media.
Я много времени уделяю сыну. Я сумасшедший папа! Стараюсь оберегать его, при этом понимаю, что синяков и падений избежать невозможно.
Через некоторое время после рождения моего сына, ко мне начали подходить люди и говорить, что я изменился, стал играть в спектакле “Женитьба Фигаро” намного лучше,
— рассказывает Сергей.
Когда Никита родился, было желание кричать об этом на весь мир. Все обрело смысл — это самое большое счастье в жизни! Все, что происходит в моей жизни, это для него, для моего сына!
— делится певец.