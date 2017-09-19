Сенсационное заявление ученых: найден ключ к вечной жизни
Молекулярные биологи из Германии смогли объяснить, что мешает людям жить вечно. Они выдвинули новую гипотезу, которая объясняет процесс старения, и утверждают, что смогут значительно замедлить этот процесс.
Ученые из Института молекулярной биологии в Майнце объясняют старение людей процессом аутофагии, необходимого для поддержания гармоничного баланса между синтезом и деградацией. Впервые она была обнаружена в червей. И если в молодом возрасте она способствует развитию, то в зрелом — наоборот — ускоряет старение, пишет
gogetnews.info.
Кроме того, ученые определили, какие гены участвуют в сложном процессе, что способствует старению. По их утверждению, если прервать активное развитие этого процесса, можно если не предотвратить, то уж точно отсрочить старость.
Также исследования немецких ученых в этой сфере ответят на вопрос, как помочь тем, кто страдает нейродегенеративные недуги вроде болезни Альцгеймера или Паркинсона. Если это произойдет, это будет настоящим прорывом в медицине.