Сенсация в Одессе: Дулуб и его новички лишили «Шахтер» лидерства
2017-09-18 08:10
Сенсация в Одессе: Дулуб и его новички лишили «Шахтер» лидерства
Новый главный тренер «Черноморца» сумел вернуть одесситам веру в себя.
«Шахтер» приехал в Одессу без капитана Срны, отсутствие которого позволило провести первый матч в сезоне правому защитнику сборной Украины Бутко. Слева впервые в стартовом составе в нынешнем сезоне появился Азеведо (до этого один раз вышел на замену на 90-й минуте), в центре в паре с Ракицким вышел Хочолава – тоже первый раз в составе «Шахтера». Плюс в полузащите сыграли Патрик и Дентиньо, а Бернард, Тайсон и Степаненко остались в запасе.
Вряд ли это можно назвать недооценкой «Черноморца», который оказался на дне турнирной таблицы, со стороны Паулу Фонсека. Скорее – ротацией состава, которая особенно актуальна после вхождения в режим «два матча в неделю» с учетом старта в Лиге чемпионов. Игра с «Наполи» была очень энергозатратной.
Но и в Одессе не получилось обойтись малой кровью. Новый главный тренер команды Олег Дулуб еще на прошлой неделе успел презентовать украинским болельщикам трио темнокожих атлетов (Весов, Бамба и Н’Діайе), плюс вратаря Гутор, который имеет опыт матчей за сборную Беларуси.
И как раз Гутор стал одним из главных героев матча, в котором «Черноморец» играл с тремя центральными защитниками. Но даже такая насыщенная линия обороны не выдерживала давления «Шахтера», и тогда спасал белорусский новичок, который уже успел получить капитанскую повязку в Одессе.
Фонсека с 59-й по 77-ю минуту ввел все атакующие резервы, которые мог (Бланко-Лещук, Бернард, Тайсон), а «Черноморец» заканчивал поединок, полностью закрывшись в своей штрафной. Но «Шахтер» не смог забить, потерял два очка и уступил первое место «Динамо» по разнице забитых и пропущенных мячей. Очков у двух клубов поровну – по 22.
Одесситы же остаются на последнем месте в турнирной таблице – у них пять очков. Но с такими кадрами «Черноморец» на дне надолго вряд ли задержится.