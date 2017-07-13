Сена для похудения

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сена для похудения

Для снижения веса эту траву используют в составе чаев и как самостоятельный отвар. Почему она такая полезная для похудения применять? Листья этого растения имеют слабительное влияние и заставляют кишечник усиленно работать, в то же время препятствуя проникновению и всасыванию жиров в организм. Также сена помогает кишечнику наладить свою работу.

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Измельченные сухие травы: одуванчик, петрушку, мяту, крапиву, укроп и сену перемешивают в равных пропорциях (по 2 ст. л. каждой травы). Заливают чайную ложку полученной смеси 250 мл. кипятка, накрывают и дают ей настояться в течение 5-ти часов.
По истечении времени отвар процеживают и принимают небольшими порциями после еды. Нельзя пить сразу много, для начала достаточно одного стакана в день. Такого приема следует придерживаться двух недель.

Не стоит увеличивать рекомендованную дозу, поскольку эта трава содержит смолу и при большом количестве его употребления может привести к рвоте, тошноты и спазмов.

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