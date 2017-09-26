Семилетняя украинка вдвое превзошла мировой воркаут-рекорд
2017-09-25 20:26
Семилетняя украинка вдвое превзошла мировой воркаут-рекорд
“В пределах Steel Workout Show (…) 7-летняя Николь Князева установила новый мировой рекорд.
Об этом сообщает Львовский городской совет, передает Rus.Media.
“В пределах Steel Workout Show (…) 7-летняя Николь Князева установила новый мировой рекорд. Девочка получила первенство по силовому подъему переворотом на перекладине в своей возрастной категории, преодолев отметку в 80 раз. А это в 2 раза больше, чем предыдущий максимальный результат”, – сказано в сообщении.
Steel Workout Show – это тур по городам Украины, который, кроме Львова, в этом году охватил также Днепр, Харьков, Киев и Одессу. Цель его – популяризировать здоровый образ жизни, демонстрируя наглядный пример «уличных» спортсменов с мировыми именами.
Программа мероприятий включала показательные выступления национальной сборной по street workout, открытое соревнование среди всех желающих, интересные конкурсы и бесплатный мастер-класс от «гуру» уличного фитнеса в Украине Дениса Минина. Тренер провел открытую тренировку для желающих и рассказал, как правильно заниматься спортом в уличных условиях. Победители соревнований получили ценные подарки для правильного планирования физических нагрузок – смартфоны и фитнес-браслеты.
Как подчеркивают организаторы, Львов был первым городом в рамках тура, где пришлось прекратить регистрацию заблаговременно-за чрезмерного количества желающих принять участие. Всего вызвалось более 200 парней и девушек.