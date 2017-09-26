Семья Порошенко сделала интересное поздравление с днем рождения (видео)
2017-09-26 12:58
Семья Порошенко сделала интересное поздравление с днем рождения (видео)
Президенту 52 года.
Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполняется 52 года.
Семья президента записала видеопоздравление главе государства, передает СМИ
«Ты – глава нашей семьи, любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твое опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты – всегда успех и победа, теперь – это победы всей Украины. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути, возможно именно поэтому судьба избрала тебя быть лидером украинской нации в самые тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент», – сказала жена Марина Порошенко.
В свою очередь президент отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членам семьи, что они у него есть.