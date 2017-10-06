Семья нудистов побывала без одежды в семи странах (фото)
2017-10-05 18:23
Семья нудистов побывала без одежды в семи странах (фото)
Молодые люди решили необычным способом пропагандировать собственный образ жизни.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Семья нудистов из Бельгии – Линс и Ник – посетили семь стран, в каждой из которых они искали места, где можно раздеться, передает Rus.Media. Таким необычным образом пара решила пропагандировать собственный образ жизни.
Позже Линс и Ник обнародовали на своей Instagram-странице снимки, сделанные во время путешествия, на которых позируют обнаженными.
За время путешествий пара посетила Австрию, Бразилию, Хорватию, Грецию, Италию, Люксембург и Черногорию.
“Наша главная цель – вывести натуризм из тени, сделать наготу менее сексуалізованою и лучше сприйманою в обществе”, – отметили Линс и Ник.