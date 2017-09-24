Семенівщина также празднует (Фото)

magictr | 24.09.2017 | Новости | Комментариев нет

23 сентября на городской площади состоялись торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Семеновщины от фашистских захватчиков, 337-й годовщине со дня основания города и Дню партизанской славы.

Мероприятия начались с официоза, а продолжились концертом лучших коллективов и исполнителей района, выставками народных мастеров, развлечениями и конкурсами для детей.

Источник: сектор информационной деятельности и коммуникаций с общественностью РГА

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