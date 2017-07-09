Семечки полезно для детского здоровья
Стоит купить! Сообщает сайт Наша мама.
Один из вариантов, в котором родители часто забывают, находясь в плену стереотипов, – семена. Хотя в Украине, славящейся своим плодородием и богатством полезных натуральных продуктов – семена – выбор более чем очевидны. Ведь семена подсолнечника – это просто кладезь полезных веществ. В них содержатся:
растительный белок;
аминокислоты и микроэлементы;
витамины группы А, В, К.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какие летние продукты могут вызвать аллергию у ребенка
Доказано, что в семени кальция не меньше, чем в молочных продуктах. А магния, такого необходимого для исправной работы детского сердца и нервной системы, в 6 раз больше чем у ржаного хлеба.
Также семена богаты калием, фосфором, йодом, железом и натрием, которые помогут ребенку избежать проблем с щитовидкой, повысят уровень гемоглобина, улучшат память и позволят быть более усидчивым и внимательным. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)