Семечки полезно для детского здоровья

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

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Во время перекуса семенами ребенок получает Не только удовольствие, но и полезные для организма соединения. Якщл каждая вторая бабушка до сих пор считает своим долгом накормить внука или внучку, то современные продвинутые мамы (а таких среди наших читателей большинство) больше внимания уделяют культуре питания и стараются прививать здоровые привычки своим чадам с юных лет.

Один из вариантов, в котором родители часто забывают, находясь в плену стереотипов, – семена. Хотя в Украине, славящейся своим плодородием и богатством полезных натуральных продуктов – семена – выбор более чем очевидны. Ведь семена подсолнечника – это просто кладезь полезных веществ. В них содержатся:

растительный белок;
аминокислоты и микроэлементы;
витамины группы А, В, К.

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Доказано, что в семени кальция не меньше, чем в молочных продуктах. А магния, такого необходимого для исправной работы детского сердца и нервной системы, в 6 раз больше чем у ржаного хлеба.

Также семена богаты калием, фосфором, йодом, железом и натрием, которые помогут ребенку избежать проблем с щитовидкой, повысят уровень гемоглобина, улучшат память и позволят быть более усидчивым и внимательным. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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