Семь самых больших ошибок в сексе
2014-10-16 17:30
Семь самых больших ошибок в сексе
Даже у пар, сгорающих от страсти друг к другу, могут быть проблемы в постели.
Они не всегда явные, они не обязательно укладываются в рамки “получил – не получил оргазм”. Однако недовольство рано или поздно даст о себе знать снижением желания. Можно конечно следовать советам именитых сексологов (Ава Каделл, Ширли Зусман и другие специалисты) и выкладывать всю правду о своем недовольстве. Однако далеко не всегда это помогает. Люди разные, кто-то может не терпеть критику или начать мучиться чувством вины, кого-то упреки вообще охладят.
Большинство сексуальных разногласий можно отнести к семи видов ошибок, которые мешают партнерам полностью отдаться наслаждению друг другом. Все эти проблемы вполне решаемы. Некоторые достаточно определить, чтобы больше такое не повторилось.
Ошибка 1. Много или мало слов
Ушами любят не только женщины. Многие мужчины не понимают, чего от них хочет партнерша, которая в постели молчит. Догадываться обо всем по едва заметным изменениям позы, прислушиваться к чужому дыханию – все это может мешать удовлетворению и даже утомить.
Так что первое правило секса – показывать, что чувствуешь. Однако все должно идти от сердца, нельзя делать это намеренно.
Если для мужчины женские слова и другие звуки служат барометром, определяющим “погоду”, то для женщин нежности, произнесенные вслух, служат своего рода воротами в рай. Как выяснили американские сексологи, женщинам нужны приятные слова в постели для того, чтобы расслабиться. Заверить партнершу, как много она значит, насколько она любимая или красивая – порой означает помочь ей стать более раскрепощенной.
По-разному относятся психологи к юмору в постели. С одной стороны, хорошая шутка способен даже сблизить. Но обычно это характерно для пар, которые давно вместе.
Но есть и другое мнение – что смех может напрячь, или вообще отвлечь от приятного занятия. В итоге вместо интима будет только дружный хохот. Впрочем, тоже приятно…
Наконец, количество слов, произнесенных в постели, также имеет значение. Выливать ушатом на голову любимого человека неприличия уместно при его соответствующем настроении. Иначе это может существенно навредить, особенно, если вы недавно вместе.
Но и отдавать любимому короткие приказы вроде “Ляг!”, “Перевернись!” может быть большой ошибкой даже для пар, которые давно вместе. Если у вас специально не установлены правила подчинения приказам, которые устраивают обоих, то весь этот “формализм” способен постепенно уничтожить желание.
Ошибка 2. Весь мир театр
И мужчины и женщины хотят выглядеть в глазах любимых раскованными, умелыми и страстными. И так сильно стараются, что иногда даже слишком. Театральность в постели уместна, если она поддерживается обоими и воспринимается почти всерьез. Например, когда вам захочется поиграть в “волка и овечку” или обставить все в лучших традициях романов – со свечами, шампанским и красными шелковыми простынями. Однако нельзя переигрывать. Наш мозг и сердце легко распознают фальшь, даже если нет желания признаться в этом самому себе. В результате удовольствие от секса будет уже испорчено.
Не только “театральная” страсть, но и антураж могут сбить с толку и навредить интима. Например, пары, коллекционируют оргазмы в самых неожиданных условиях (в лифте, в электричке, на крыше и тому подобное), могут уставать от этого и находить новое местечко для утех почти по инерции… А потом переживать, куда же исчезло ощущение свободы и экзотики?
Банально, но даже яркий свет в комнате способно раздражать и отвлекать от приятных ощущений. Хотя бы потому, что напрягает мышцы глаз. Удовольствие легко перейдет в раздражение, если придется щуриться из-за того, что бьет прямо в лицо лампа.
Ошибка 3. Ты на север, я на юг
Эта причина почти физиологическая: у каждого человека свои индивидуальные ритмы во всем. В том числе в удовольствии. Один спешит, другому надо медленнее. Но если речь не идет о “скоростреле”, а только о том, что можно было бы немного “притормозить”, то ритм легко наладить.
Многие женщины любят быстрый жесткий секс. Просто его надо “подать под нужным соусом”: завести, сказать нужные слова, нарушить своей властностью.
В других случаях можно найти общий ритм с помощью “руля”. Его роль может достаться, например, ягодицах или плечах, губ и языка. Если девушка положит руки на ягодицы партнера, то “поймать” ритм будет несложно – она сама невольно настроит на нужную скорость. Интенсивность поцелуя также может продемонстрировать, какой темп хочет задать партнер. Настроились на одну волну – и наслаждение гарантировано!
Ошибка 4. Слон и Моська
Причем необязательно, что мужчина будет больше и тяжелее женщины. Частенько бывает наоборот. Главное, немножко учитывать этот фактор. Конечно, все время шептать в постели “Отпусти меня, я такая тяжелая!” наверное не стоит. Тем не менее, иногда возлюбленный или возлюбленная могут прерывисто дышать не от страсти, а от того, что им просто воздуха не хватает…
Найти соответствующие виды и позы секса для пары, несовпадающих по габаритам, не сложно.
Ошибка 5. Братья-акробаты
Да здравствует разнообразие и новшества в сексе! Главное, не сломать и не вывихнуть себе ничего в процессе. Если вы смотрели нашумевшее кино “Секс-видео”, то, наверное, понимаете, что тот фокус с прыжком лучше не повторять. Не смотрели? Главная героиня, воплощая позу из “Кама Сутры”, пыталась с разбега заскочить на… в общем, на мужа. С третьей попытки ей удалось. Как они оба пережили первые две – осталось за кадром.
Ошибка 6. Такие разные “оттенки серого”
Некоторые пары практикуют БДСМ-игры постоянно, другие – только “балуются”. Тем, кто после прочтения нескольких популярных ныне романов о доминирования и подчинения захочет все это повторить, надо сначала поинтересоваться мнением партнера. Агрессия в постели может быть воспринята неправильно, а в начале отношений – напугать и оттолкнуть.
Причем от пола это не зависит. Девушка, что требует экзотики на первом интимном свидании, может создать у партнера комплекс неполноценности.
Но если вам обоим это по душе, даже тогда ваши представления о жесткий секс могут не совпадать. К примеру, многие дамы не в восторге от того, что им яростно мнут грудь, кусают соски и ставят засосы на видных местах…
Ошибка 7. Глаза в глаза
Все пытаются как-то наблюдать за реакцией на свои действия. Но это не то же самое, что постоянно “держать” партнера взглядом. В одних случаях – обычно при традиционном слиянии, это заводит. В других – скажем, может и напрягать. Особенно если глаза ведущего партнера в тот момент прямолинейные, трезвые и в них так и светится вопрос “Ты скоро?”.
Как резюмирует в своих интервью Ширли Зусман, главное в сексе – достичь гармонии. Что невозможно сделать без доверия. Оно, в свою очередь, поможет открыться душой и телом, а также позволит без стеснения озвучить свои претензии и желания.