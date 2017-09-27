Семь причин заняться сексом во время месячных
2016-04-09 21:16
Семь причин заняться сексом во время месячных
Многие партнеры отказываются от секса во время менструации, считая его “неприемлемым” и “грязным”.
Почему не стоит отказываться от секса во время месячных
Менструация – естественный процесс, которого не стоит стесняться, а тем более – отказываться из-за этого от секса.
ТОП-7 причин заняться сексом во время месячных:
1. Это не так грязно, как вы думаете
Чаще всего в период менструации обильное кровотечение присутствует только один-два дня, и за этот период выделяется не более 40-50 мл крови. Если заняться сексом в душе, то с этим не будет вообще никаких проблем.
2. Загрязненные простыни
На сегодняшний день стиральные машины есть практически в каждом доме, и если загрязненную постельное белье постирать непосредственно после секса, то на нем не останется никаких следов.
3. Кровь не токсична
Боязнь парней во многом связана с тем, что он может увидеть следы крови на своем пенисе. Это всего лишь кровь, она не токсична и ничем главному мужскому достоинству не повредит.
4. Можно не бояться беременности
В период менструации парень может спокойно закончить внутрь, не переживая о том, что девушка может забеременеть. Но это только в том случае, если партнеры доверяют друг другу и занимаются сексом без презерватива, не боясь заразиться венерическими заболеваниями.
5. Оргазм приглушает менструальные спазмы
Если девушка страдает от менструальных спазмов, то секс в этот период ей буквально необходим. К тому же, от него гораздо больше пользы, чем от обезболивающих препаратов.
6. Секс сокращает продолжительность менструации
Во время оргазма матка сокращается, что способствует более обильному выделению менструальной крови. Если во время месячных часто заниматься сексом, то период менструации может сократиться до двух-трех дней.
7. Менструальная кровь заменяет лубрикант
В период месячных можно не пользоваться смазками и другими лубрикантами. Менструальные выделения состоят не только из крови, но и из слизистой оболочки матки, которая заменит любой вид масла.