Семь лучших немолочных источников кальция

magictr | 12.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Известно, что кальций очень важен для правильного развития детей, особенно их костей, но этот элемент является жизненно важной частью рациона взрослого человека, ведь помогает поддерживать здоровую структуру костей и функцию мышц.

Диетологи рекомендуют взрослым в возрасте от 19 до 64 лет потреблять 700 мг кальция в день, а основными рекомендованными источниками являются молоко, творог и другие молочные продукты.

Однако кальций содержится не только в молочных продуктах. Кроме того, есть люди с непереносимостью лактозы, а также веганы, которые не употребляют молочных продуктов. Как им быть? По словам Фриды Харжу-Вестман, диетолога из программы Lifesum, есть много других способов добавить кальций в свой рацион, пишет likar.info.

Итак, лучшие немолочные источники кальция:

1. Белые бобы

Белые бобы не только богаты на белок, железо и клетчатку, но и являются прекрасным источником кальция: в одной порции содержится примерно 175 мг кальция.

Если вам не нравятся белые бобы, можете попробовать крылатые бобы, морские бобы — они также обеспечат организм большим количеством кальция.

2. Апельсины

Многие даже не догадываются, что в апельсинах содержится много кальция. Употребление всего одного апельсина обеспечит вас 70 мг кальция, гарантируя, что вы получите шесть процентов от рекомендуемой ежедневной нормы потребления кальция. Кроме того, в качестве бонуса вы получите заряд витамина С.

3. Миндаль

Орехи — далеко не первый продукт, который приходит на память при слове “кальций”, однако они на самом деле содержат значительное количество кальция. А миндаль, к тому же, является белково-щелочным продуктом, который улучшает работу иммунитета и дает необходимую энергию.

4. Сардины

Мало того, что сардины содержат натуральные жиры омега-3, они еще насыщены кальцием (около 350 мг только в одной маленькой банке). Сардины не только добавят вкуса любому салату, но и обеспечат необходимым количеством витамина B12 и D.

5. Инжир

Инжир богат на антиоксиданты и клетчатку. Употребление примерно пяти сушеных плодов инжира в день даст вам около 135 мг кальция. Единственное, о чем не стоит забывать, это то, что в инжире содержится много сахара.

6. Листовая зелень

Листовая зелень — чрезвычайно низкокалорийный продукт, который вообще не содержит жира, но богат на кальций. Следует добавлять порцию листовой зелени к каждому ужину.


Шпинат-еще один источник кальция. Самый простой способ потребления шпината – добавить сырые листья в салат или съесть отварной шпинат с яичницей за завтраком. Или попробуйте бросить замороженный шпинат в коктейль.

7. Брокколи

Брокколи называют самым полезным вегетарианским продуктом в мире. Этот вид капусты не только наполнен необходимыми питательными веществами, включая витамины A-K, и минералами, такими как магний, цинк и фосфор, но также имеет высокий уровень кальция, который легко усваивается организмом.


 

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