Семь лучших немолочных источников кальция
Известно, что кальций очень важен для правильного развития детей, особенно их костей, но этот элемент является жизненно важной частью рациона взрослого человека, ведь помогает поддерживать здоровую структуру костей и функцию мышц.
Диетологи рекомендуют взрослым в возрасте от 19 до 64 лет потреблять 700 мг кальция в день, а основными рекомендованными источниками являются молоко, творог и другие молочные продукты.
Однако кальций содержится не только в молочных продуктах. Кроме того, есть люди с непереносимостью лактозы, а также веганы, которые не употребляют молочных продуктов. Как им быть? По словам Фриды Харжу-Вестман, диетолога из программы Lifesum, есть много других способов добавить кальций в свой рацион, пишет likar.info.
Итак, лучшие немолочные источники кальция:
1. Белые бобы
Белые бобы не только богаты на белок, железо и клетчатку, но и являются прекрасным источником кальция: в одной порции содержится примерно 175 мг кальция.
Если вам не нравятся белые бобы, можете попробовать крылатые бобы, морские бобы — они также обеспечат организм большим количеством кальция.
2. Апельсины
Многие даже не догадываются, что в апельсинах содержится много кальция. Употребление всего одного апельсина обеспечит вас 70 мг кальция, гарантируя, что вы получите шесть процентов от рекомендуемой ежедневной нормы потребления кальция. Кроме того, в качестве бонуса вы получите заряд витамина С.
3. Миндаль
Орехи — далеко не первый продукт, который приходит на память при слове “кальций”, однако они на самом деле содержат значительное количество кальция. А миндаль, к тому же, является белково-щелочным продуктом, который улучшает работу иммунитета и дает необходимую энергию.
4. Сардины
Мало того, что сардины содержат натуральные жиры омега-3, они еще насыщены кальцием (около 350 мг только в одной маленькой банке). Сардины не только добавят вкуса любому салату, но и обеспечат необходимым количеством витамина B12 и D.
5. Инжир
Инжир богат на антиоксиданты и клетчатку. Употребление примерно пяти сушеных плодов инжира в день даст вам около 135 мг кальция. Единственное, о чем не стоит забывать, это то, что в инжире содержится много сахара.
6. Листовая зелень
Листовая зелень — чрезвычайно низкокалорийный продукт, который вообще не содержит жира, но богат на кальций. Следует добавлять порцию листовой зелени к каждому ужину.
Шпинат-еще один источник кальция. Самый простой способ потребления шпината – добавить сырые листья в салат или съесть отварной шпинат с яичницей за завтраком. Или попробуйте бросить замороженный шпинат в коктейль.
7. Брокколи
Брокколи называют самым полезным вегетарианским продуктом в мире. Этот вид капусты не только наполнен необходимыми питательными веществами, включая витамины A-K, и минералами, такими как магний, цинк и фосфор, но также имеет высокий уровень кальция, который легко усваивается организмом.