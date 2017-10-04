Семь лет спустя: что случилось с 2-летним малышом, который выкуривал по 40 сигарет в день
2017-10-03 22:15
Семь лет спустя: что случилось с 2-летним малышом, который выкуривал по 40 сигарет в день
Семь лет назад, в 2010 году, мир удивило видео, на котором 2-летний малыш из Индонезии курил сигареты.
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Одна за другой, он просто не выпускал их из рук, и по словам родителей, выкуривал за день по 40 сигарет, иногда даже больше. Сейчас малыш подрос, но смог ли он справиться со своей зависимостью?
Малыша, который стал героем того скандального ролика, звали Арди Ризал (Ardi Rizal). Он жил в маленькой деревне на острове Суматра, и ни его семья, ни местные жители не находили в курении ничего плохого. На видео он курил, как паровоз, меняя одну сигарету на другую, а местные жители на это просто пожимали плечами и говорили, что это интересно. Мама малыша уверяла, что сигареты необходимы Арди, потому что стоит только ему не получить их, как он начинал злиться, кричать и даже биться головой об стену. “Ему плохо, у него кружится голова, если он не курит,” – оправдывалась мама Арди. Отец ребенка был менее многословен, он просто сказал, что для него сын выглядит вполне здоровым.
Как только история Арди стала достоянием общественности и привлекла мировое внимание, власти Индонезии привлекли социальных служащих, чтобы помочь решить сложившуюся ситуацию. “Безусловно, Арди стал жертвой своего окружения, – говорит представитель организации по защите прав ребенка в Индонезии. – В этом обществе курят так давно, что считают это обычной привычкой, что не приносит никакого вреда. Ребенка нужно отвлечь от его зависимости, дать ему что-то взамен. ”
Ответственность за здоровье Арди должна лежать на его родителях, но они, казалось, не видят ничего плохого в том, что двухлетний малыш курит. Когда мать привезла сына в Джакарту на обследование в центр реабилитации, выяснилось, что это решение было обусловлено не столько волнением за здоровье сына, сколько финансовыми трудностями: для простой семьи из села покупать столько сигарет в день было очень тяжело.
На самом деле, дело Арди не является единичным случаем: проблема с курением в Индонезии имеет национальный масштаб.
Около 80 миллионов детей в этой стране начинают курить до того, как им исполнится 10 лет. Реклама сигарет заполонила почти все рекламные поверхности, взрослые курят почти постоянно, не видя в этом проблемы. В 2008 году, например, в стране с населением в 235 миллионов жителей было продано более 165 биллионов сигарет.
Случай с Арди поднял волну возмущения в мире, направленную на ситуацию, что сложилась в Индонезии. В какой-то момент правительство страны сдался под натиском и организовал национальную кампанию, призванную покончить с курением среди детей.
Что же касается самого Арди, то его поместили в реабилитационный центр. Обычные программы для взрослых не подходили малышу в силу его возраста, ему нельзя было объяснить последствия или лечить его медикаментозным способом. Врачи решили отвлечь малыша от его зависимости, перенеся внимание на что-нибудь другое, что тоже приносит ему удовольствие. И так Арди с одной зависимости перешел в другую: он стал поглощать невероятное количество пищи, и чаще всего это была нездоровая пища, что содержит огромные дозы сахара. Так, в 6 лет Арди заработал себе ожирение.
Родители Арди не оставались в стороне от проблем сына. Им тоже была оказана помощь – в основном просветительская. И когда мама поняла, что самостоятельно не может помочь сыну справиться с новой зависимостью, она ушла с ним к диетологу, который прописал мальчику жесткую диету.
Чтобы полностью избавиться от новой зависимости, мальчику понадобилось почти два года. В 8 лет он перестал есть все, что было в поле его зрения, он перестал курить сигареты, и наконец стал выглядеть, как нормальный здоровый жизнерадостный мальчик.
Мэтт Майерс, президент кампании, направленной на лишение табачными зависимости среди детей в Индонезии, объясняет сложившуюся ситуацию: “Сейчас в Индонезии эта проблема стоит как никогда остро. И вина за это лежит на правительстве страны, которая стала поощрять продажу сигарет 60 лет назад. В нашей стране больше курящих детей, чем где бы то ни было.
Если отправиться по стране, то буквально на каждом шагу будешь видеть рекламу табака. Курение здесь – это не просто привычка, это норма для общества, которую поддерживает реклама на всех уровнях. Для западного мира сейчас это немыслимо, а здесь это в порядке вещей. ”