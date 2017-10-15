Сельским женщинам не хватает мужчин
15 октября ежегодно мир отмечает Международный день сельских женщин.
В сельской местности Черниговской области проживает более трети всего населения, среди которого 201 тыс. (или 55%) составляют женщины. На 1000 сельских женщин приходится 821 человек.
Об этом сообщает главное управление статистики в Черниговской области.
Черниговская сельская женщина – старейшая в Украине и имеет средний возраст 50 лет. Она старше горожанку на 6 лет, а за сельского жителя – на 8 лет.
Средний возраст вступления в брак сельской женщины – 29 лет. Женится она преимущественно с мужчиной старше себя.
Первого ребенка чаще всего рожают в возрасте 20-24 года, а средний возраст сельских рожениц – 27 лет. Все больше женщин рожают в более дорослішому возрасте. В 2016 году каждая девятая женщина, которая рожала, была в возрасте старше 35 лет. Почти половина женщин (48%) родили первенцев, каждая третья – стала мамой во второй раз. Вне брака в сельской местности родилась каждый третий ребенок.
Представительницы слабого пола выносливее мужчин и живут дольше: в 2016 году средняя ожидаемая продолжительность жизни сельской женщины Черниговщины на 14 лет больше, чем мужчины и составляет 76 лет.