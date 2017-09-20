Сельских врачей обеспечат автомобилями и Интернетом
Более 13 миллионов украинцев, которые проживают в селах, до сих пор не имеют доступа к качественным медицинским услугам
В Верховной Раде Украины зарегистрирован инициированный Президентом Украины Петром Порошенко Проект Закона №7117 “О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности”.
“Текущее состояние сельской медицины – ужасный. Лишь 17% фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий обеспечены транспортом. Не хватает оборудования, лекарств, в значительной части фельдшерско-акушерских пунктов нет медицинского персонала. Мы платим очень дорогую цену за замедления реформирования медицины”, – отметил Петр Порошенко во время совещания по вопросам развития сельской медицины.
Проект реформирования сельской медицины предусматривает развитие инфраструктуры и дополнительное финансирование для здравоохранения в селах, сообщили в МИНЗДРАВЕ. Он призван создать условия, чтобы привлечь в сельскую местность, где сейчас проживает 13 миллионов украинцев (или 30% населения), врачей и медицинский персонал. Следовательно, сельское население требует лучшего доступа к качественным медицинским услугам. Сейчас низкий уровень оказания медицинской помощи в сельской местности вызван отсутствием налаженной медицинской инфраструктуры и квалифицированного медицинского персонала.
Законопроект предусматривает строительство дополнительных амбулатории с возможностью проживания семьи врача, приобретение автомобилей для врачей, чтобы они имели возможность передвигаться между деревнями, а также создание возможности для получения образования и повышения квалификации.
Кроме того, законопроект закладывает основы развития “телемедицины”, чтобы врачи имели возможность консультироваться с коллегами с помощью видеосвязи. Для этого предполагается проведение сети Интернет во все, даже отдаленные села.
В этом году в бюджете уже предусмотрено 4 млрд гривен на развитие здравоохранения в сельской местности. Кроме того, Правительство заложило дополнительный 1 млрд гривен на развитие системы здравоохранения в селах в 2018 году.