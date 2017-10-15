Сельские женщины, обновки на «стометровке» и соревнования самбистов: воскресный інформдайджест
Сегодня, 15 октября ежегодно мир отмечает Международный день сельских женщин. Читайте про интересную статистку по этой теме в статье.
Осень – невероятная пора года… Поэтому вашему вниманию фоторепортаж осенних пейзажей.
В Соснице открыли мемориальный комплекс памяти воинов АТО и Героев Небесной Сотни.
Замечательная новость из Прилук. Там, легендарный иллюзионист поддержал юную прилучанку на международном фесте и девочка получила там золото.
А в Чернигове Самбисты Черниговщины мерялись силами. Подробнее в сюжете.
Сегодня в Чернигове перекрыли движение на перекрестке проспектов Мира и Победы, чтобы починить подземку.
Кстати, на «стометровке» обновки.
Борзна отгуляла Покрова с ярмаркой и огненным шоу. Там побывала и наша журналистка. Поэтому смотрите подробнее сюжете.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.