Сельские женщины, обновки на «стометровке» и соревнования самбистов: воскресный інформдайджест

magictr | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 15 октября ежегодно мир отмечает Международный день сельских женщин. Читайте про интересную статистку по этой теме в статье.

Осень – невероятная пора года… Поэтому вашему вниманию фоторепортаж осенних пейзажей.

В Соснице открыли мемориальный комплекс памяти воинов АТО и Героев Небесной Сотни.

Замечательная новость из Прилук. Там, легендарный иллюзионист поддержал юную прилучанку на международном фесте и девочка получила там золото.

А в Чернигове Самбисты Черниговщины мерялись силами. Подробнее в сюжете.

Сегодня в Чернигове перекрыли движение на перекрестке проспектов Мира и Победы, чтобы починить подземку.

Кстати, на «стометровке» обновки.

Борзна отгуляла Покрова с ярмаркой и огненным шоу. Там побывала и наша журналистка. Поэтому смотрите подробнее сюжете.

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