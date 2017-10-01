Селена Гомес удивила фанатов отсутствием нижнего белья
2017-10-01 09:22
Селена Гомес удивила фанатов отсутствием нижнего белья
Известная певица удивила фанатов отсутствием нижней одежды.
Пока возлюбленный Селены Гомес The Weeknd гастролирует, актриса и певица снимается в новом фильме Вуди Аллена и первые фотографии со съемочной площадки буквально “взорвали” сеть, информирует Rus.Media.
Название будущей картины пока не разглашается, но известно, что Селена получила главную роль и она будет втянута в любовную линию. Сцена с Гомес и ее партнером Тимоти Чаламетом появилась несколько дней назад: пара целовалась в Центральном парке под искусственным дождем.
В тот же день в сети появились еще две фотографии с площадки, на которых Гомес сменила два образа : сначала актриса появилась в узких черных джинсах и коротком желтом свитере и без бюстгальтера, а вечером позировала в платье темно-красного цвета в горошек .