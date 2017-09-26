Сельдерей лечит от всех болезней
2017-09-25 22:07
Сельдерей лечит от всех болезней
Сельдерей избавит вас от всех болезней.
Сельдерей избавит вас от всех болезней таких, как:
1. Аллергия. Измельчить 2 ст. ложки корня сельдерея и настаиваем 2 часа в стакане холодной воды. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды.
2. Воспалительные заболевания кожи (фурункулы, гнойные раны и др.). Заливаем полстакана листьев до верха уксусом, добавляем 1/2 ч. Ложки соли. Прикладываем к воспаленным местам.
3. Гастрит. Залить 30-40 г корня 1 литром кипятка, настаивать 8 часов. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день до эды.
4. Неврозы, нарушения сна. Принимаем свежий сок сельдерея по 1-2 ч. Ложки 3 раза в день за 20 мин. до еды.
5. Остеохондроз, артриты, артрозы. Пропустить через мясорубку 1 кг сельдерея с листьями и корнями и 3 лимона с кожурой. Настаиваем в темном месте 7 дней, затем отжимаем и добавляем 300 г меда. Храним в холодильнике. Принимаем 3 раза в день перед едой по 1 ст. ложке.
После употребления двух доз, то есть 2-х килограммов сельдерея и 6 лимонов, вы забудете о обезболивающих.
6. Цистит, пиелонефрит. Заливаем стаканом воды 1 ч. Ложку семян, добавляем мед по вкусу, размешиваем и принимаем по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 мин. до еды. Или: 2 ч. Ложки семян завариваем стаканом кипятка, кипятим полчаса, пьют по 3 ст. ложки 2-3 раза в день.