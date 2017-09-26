Сексуальное воспитание детей: психолог посоветовала, как лучше начать разговор об этом
2017-09-26 18:30
Сексуальное воспитание детей: психолог посоветовала, как лучше начать разговор об этом
Это образование играет важную роль в более позднем возрасте.
Сексуальное воспитание детей – важная составляющая детского воспитания в семье и школе, а также способ установить доверительные отношения, передает Rus.Media.
О том, как начать разговор на неудобную тему, рассказала детский и семейный психолог Оксана Сашенко.
По ее словам, вопрос сексуального воспитания требует более пристального и тщательного внимания. “Тема секса у нас табуїрованна. Нам, как родителям, было бы очень хорошо вводить сексуальное воспитание в жизни наших детей, чтобы они росли более раскованные и более осведомлены в этой сфере”, – говорит она.
Специалист отмечает, что начинать говорить об этом нужно тогда, когда есть готовность у детей и родителей”.
Она добавляет, что детская готовность начинается тогда, когда дети начинают разговаривать. “И то, как мы, родители, относимся к этим вопросам и с каким уровнем покоя даем ответы на них, зависит то, как ребенок воспримет эту тему”, – добавляет она.
Сашенко говорит, что чем меньше ребенок, тем меньше информации ему нужно знать и тем меньшего количества информации ему будет достаточно, чтобы удовлетворить свой интерес.
“Если ему до 4 лет, то его вполне может удовлетворить ответ, что ребенок появился от большой любви родителей. Если он спрашивает дальше, то мы не должны подменять понятия и рассказывать про магазин, капусту и аїста, потому что правда все равно когда-нибудь придет и будет лучше, если она будет звучать из уст родителей”, – рассказывает психолог.
Уже в более позднем возрасте возникают вопросы половой идентификации, когда “девочка знает, что она девочка, а мальчик понимает, что он мальчик”. Здесь возникают вопросы о разнице мальчиков и девочек. “Очень важно давать информацию детям исходя из своей адекватности. Неправильные фразы не удовлетворят его интерес и он найдет другой способ узнать это”, – добавляет она.
Специалист также предупреждает, что если не дать нужной информации вовремя, то в подростковом возрасте у него стираются все границы и он чувствует себя очень взрослым и самостоятельным.
“Тот подавленный интерес ребенок начнет усиленно удовлетворять разными способами, не всегда социальными”, – говорит она.
По ее мнению, разговор должен быть эмоционально легкой для детей и взрослых. “Его нужно начинать глядя в глаза, расслабившись и спокойно делиться информацией в ребенком”, – добавляет эксперт.