Сексуальный скандал, ручной аист и судебные перипетии: главные новости понедельника
Утро понедельника началось с приятных новостей. Черниговская медсестра попала в тройку лучших Украины.
О людях с большим сердцем рассказывают и меняне. К ним прилетел ручной аист, которого люди кормят с рук.
Не обошлось и без криминала. Так, возле черниговской школы нашли человеческий череп.
А в Козелецком районе произошел сексуальный конфликт с участием несовершеннолетнего.
Настроение поднимет вам экспрессивный черниговский барабанщик, за которым наблюдал Виктор Кошмал.
На стометровке начали реконструировать «интересные» лестницы.
Не менее «интересной» является декларация экс-первого заместителя председателя Черниговской ОГА – об этом читайте в статье «Декларационные «сюрпризы» Сахневича: новые пункты в жизни чиновника».
А Черниговский суд позволяет мэру Атрошенко говорить неправду. Об этом подробнее в сюжете.
И напоследок: если вы не успели приобрести билет, а на концерт «Бумбокса» хотите попасть, то еще остались билеты. Поторопитесь приобрести.
Завтра одевайтесь теплее, потому что синоптики обещают значительное похолодание. Берегите себя!