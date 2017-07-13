Сексуальный Брэд Питт обновил имидж и заметно помолодел (ФОТО)
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Похоже, что актер пережил развод и готов двигаться дальше, сообщает сайт Наша мама.
Инсайдеры сообщают, что он полон сил и чувствует себя как никогда уверенно. Кстати, с депрессией актеру помогла справиться арт-терапия – он много времени проводил в мастерской своего друга-скульптора. Теперь же Питт с удовольствием ездит на кастинги, снимается в новой драме и подумывает взяться за проект, который пока держится в секрете, в качестве продюсера.
Похоже, Брэд настроен вернуться в список секс-символов Голливуда и начать новую жизнь. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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