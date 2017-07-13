Сексуальный Брэд Питт обновил имидж и заметно помолодел (ФОТО)

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Похоже, что актер пережил развод и готов двигаться дальше, сообщает сайт Наша мама.

Кажется, у Брэда Питта все налаживается. И хотя источники, близкие к актеру, сообщают, что он хочет восстановить отношения с Анджелиной Джоли, его все чаще видят в компании других женщин. К тому же Питт начал лучше одеваться и следить за собой. На днях его заметили на съемках нового проекта – Брэд выглядел бодрым и счастливым, постоянно шутил над коллегами и флиртовал с девушками на съемочной площадке.

Инсайдеры сообщают, что он полон сил и чувствует себя как никогда уверенно. Кстати, с депрессией актеру помогла справиться арт-терапия – он много времени проводил в мастерской своего друга-скульптора. Теперь же Питт с удовольствием ездит на кастинги, снимается в новой драме и подумывает взяться за проект, который пока держится в секрете, в качестве продюсера.

Похоже, Брэд настроен вернуться в список секс-символов Голливуда и начать новую жизнь. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: elle.ru

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