Сексологи выяснили, почему люди имитируют оргазм
2017-10-11 14:27
Сексологи выяснили, почему люди имитируют оргазм
Эксперты назвали самые распространенные причины, почему люди имитируют оргазм.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Согласно официальным данным сексологов из США, 60% женщин и 25% мужчин периодически имитируют оргазм, передает Rus.Media. Эксперты назвали самые распространенные причины, почему люди имитируют оргазм.
Большинство женщин и четверть всех мужчин имитируют оргазм, это показали многочисленные опросы, которые были проведены в текущем году сексологами. Ученые выяснили, почему люди имитируют оргазм. В первую очередь, некоторые люди просто любя сам процесс, поэтому получают удовольствие от театрального оргазма.
Некоторые бояться обидеть своего партнера, поэтому периодически вынуждены имитировать оргазм. Некоторые люди сообщили, что специально имитируют оргазм, чтобы поскорее закончить сам процесс или ускорить оргазм партнера. Большинство женщин утверждают, что имитируют оргазм для того, чтобы показать партнеру, как они его любят.