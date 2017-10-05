Сексологи назвали три фрукта, которые повышают потенцию
2017-10-05 16:30
Сексологи назвали три фрукта, которые повышают потенцию
Специалисты назвали всего три фрукта, которые способны улучшить интимную жизнь мужчины.
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Американские сексологи провели исследование, в котором выявили взаимосвязь между определенными фруктами и потенцией мужчины, передает Rus.Media. Специалисты назвали всего три фрукта, которые способны улучшить интимную жизнь мужчины.
По словам сексологов, на потенцию мужчины положительно влияет авокадо. Дело в том, что авокадо содержит много белка, а также витаминов А, калий и другие важные кислоты. Ученые утверждают, что авокадо может заменить даже употребление мяса. Также на потенцию мужчины положительно влияет банан, который имеет в своем составе калий.
Последний фрукт, который способен повысить потенцию, это финики. Данный фрукт способен очистить кровь, а также увеличивает выработку спермы. Кроме того, сахар из фиников, поможет продлить половой акт.