Сексистський ролик телеканалов “Футбол” оказался в центре скандала
2017-09-20 21:30
Сексистський ролик телеканалов “Футбол” оказался в центре скандала
История о сексистський ролик телеканалов Футбол, посвященный матчу между женскими сборными Украины и Хорватии, попала на страницы BBC.
В своем материале авторитетное медиа написало, что появление промо-ролика с сексистским подтекстом вызвала скандал в украинских социальных сетях.
“На крупном плане клипа – лицо женщины, которая стонет, с глянцевыми губами, что, судя по всему, выражают сексуальное удовлетворение, после чего в кадре появляются футболистки сборной Украины и кричат в камеру: “Мы не симулюєм!”, – описывает ролик BBC.
Отмечается, что промо демонстрировалось телеканалами Футбол с целью продвижения матча отбора на чемпионат мира 2019 года между украинской и хорватской сборными. Это была первая трансляция женского футбола на телеканалах.
После критики ролика в украинских соцсетях Футбол удалил ролик. Сам поединок состоялся 15 сентября в Львове. Соперницы не выявили победителя – 1:1.
Ранее член жюри 70-го Каннского кинофестиваля, актриса Джессика Честейн, заявила о нехватке качественного женского представительства в кино на кинофестивале.