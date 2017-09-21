Сексистський ролик телеканалов “Футбол” оказался в центре скандала

despravda | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-20 21:30

Сексистський ролик телеканалов “Футбол” оказался в центре скандала
История о сексистський ролик телеканалов Футбол, посвященный матчу между женскими сборными Украины и Хорватии, попала на страницы BBC.

В своем материале авторитетное медиа написало, что появление промо-ролика с сексистским подтекстом вызвала скандал в украинских социальных сетях.

“На крупном плане клипа – лицо женщины, которая стонет, с глянцевыми губами, что, судя по всему, выражают сексуальное удовлетворение, после чего в кадре появляются футболистки сборной Украины и кричат в камеру: “Мы не симулюєм!”, – описывает ролик BBC.

Отмечается, что промо демонстрировалось телеканалами Футбол с целью продвижения матча отбора на чемпионат мира 2019 года между украинской и хорватской сборными. Это была первая трансляция женского футбола на телеканалах.

После критики ролика в украинских соцсетях Футбол удалил ролик. Сам поединок состоялся 15 сентября в Львове. Соперницы не выявили победителя – 1:1.

Ранее член жюри 70-го Каннского кинофестиваля, актриса Джессика Честейн, заявила о нехватке качественного женского представительства в кино на кинофестивале.

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