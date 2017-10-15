Секс-скандал Голливуда. Кого добивался Вайнштейн
2017-10-14 21:27
Секс-скандал Голливуда. Кого добивался Вайнштейн
Вокруг влиятельного продюсера разгорелся скандал – десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.
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В Голливуде разгорелся сексуальный скандал – многие актрисы обвинили оскароносного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, передает Rus.Media.
В начале октября издание New York Times, New Yorker, а затем и другие американские СМИ сообщили о многочисленных случаях сексуальных домогательств Вайнштейна до голливудских актрис.
В частности, с обвинениями в адрес продюсера выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто, Мира Сорвино и другие актрисы.
Дело дошло до того, что полиция начала расследование в отношении Вайнштейна, его жена подала на развод, а самого продюсера уволили из собственной компании Weinstein Co.
Что похоронило карьеру Вайнштейна
Еще в 2012 году одна из героинь сериала ” Студия 30 шутила: “Мне некого бояться в шоу-бизнесе. Я отказывалась от секса с Харви Вайнштейном не менее чем три раза в… Из пяти”.
5 октября этого года New York Times опубликовало расследование о том, что один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн на протяжении многих лет добивался подчиненных и молодых актрис, а потом откупался от их обвинений.
9 октября Вайнштейна уволили из его собственной киностудии, а 10 октября объявили, что имя основателя уберут из названия компании.
Вайнштейн с женой
Журналистам стало известно, что перед увольнением Вайнштейн просил агентов главных голливудских знаменитостей и глав других киностудий заступиться за него перед советом директоров Weinstein Company – но безрезультатно.
Вайнштейн из доброго друга Квентина Тарантино и Барака Обамы за несколько дней превратился в голливудского изгоя.
По информации издания NYT, в течение десятилетий женщины (в том числе актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн) становились жертвами его приставаний, но ни один случай не дошел до суда.
В ответ Вайнштейн опубликовал официальное заявление с извинениями “за причиненные страдания” и пообещал исправиться, но потом объявил, что намерен подать на издание в суд.
Кто и в чем обвинил
О домогательствах со стороны продюсера сообщили еще несколько актрис, включая Ромолу Гарай, Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли.
Так, по воспоминаниям Эшли Джадд, два десятилетия назад Вайнштейн предложил ей встретиться в отеле Peninsula Beverly Hills для делового завтрака, однако появился перед ней в купальном халате и предложил сделать ей массаж.
Актрисы, которые обвинили Вайнштейна к склонению к сексу.
По воспоминаниям Ромолы Гарай, на прослушиваниях в Вайнштейна она чувствовала себя не вправе сопротивляться.
Как рассказала актриса и телеведущая Лорен Сивиан, около десяти лет назад продюсер зажал ее на вечеринке в углу, велел “заткнуться” и начал мастурбировать, пока не достиг оргазма.
Как пояснила женщина, она не стала заявлять о случившемся, так как боялась скандала и самого Вайнштейна, обладал большим медийным влиянием.
Актриса Азия Ардженто подробно рассказала изданию New Yorker, как в 1997 году приняла приглашение на вечеринку Вайнштейна в отеле, однако в номере никого не было, кроме продюсера в халате и с бутылкой лосьона для массажа.
Вайнштейна обвиняют в домогательствах
Протестовать она испугалась и тогда Вайнштейн поднял ей юбку и сделал кунилингус. Как сказала изданию Ардженто, ее чувство вины и неспособность рассказать о случившемся усугубляло то, что впоследствии она несколько раз добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь.
Еще одной женщиной, которую Вайнштейн, по ее словам, заставил заниматься оральным сексом, была начинающая актриса Люсия Эванс. Она рассказала New Yorker, что продюсер пригласил ее к себе в офис, хвалил ее и обещал роли, а потом расстегнул штаны и заставил сделать ему минет.
По словам Розанны Аркетт, она дала продюсеру отпор, поэтому потеряла как минимум одну из ролей, на которые была подписана.
Вокруг Вайнштейна разразился скандал
Не проходит и пары часов без новых сведений о ненадлежащем поведении Харви Вайнштейна – Кара Делевинь, Леа Сейду, Хизер Грэм, Люсия Эванс, в общем половина Голливуда.
Примечательно, что одни актрисы говорят, что поведение Вайнштейна не была секретом в Голливуде. Другие признаются, что это стало для них шокирующей новостью.
К примеру актрисса Мерил Стрип, которая в своей речи на вручении ей премии Золотой глобус называла его богом, заявила, что выдвинутые против Вайнштейна обвинения поразили ее до глубины души.
Вайнштейну нужно лечиться
Вскоре после первой публикации Вайнштейн писал коллегам о том, что хочет временно отойти от дел, чтобы спасти свою репутацию и сохранить должность. Большинство обвинений он отрицал.
“Я понимаю, как я обращался с коллегами в прошлом, было для них очень болезненным, и я приношу свои извинения за это. Хотя я стараюсь стать лучше, мне надо еще много сделать”, – заявил Вайнштейн.
“Если я пройду через психотерапию и возьму курс психологических консультаций, как это делали другие люди, думаю, мне дадут второй шанс… Все, что мне нужно, – чтобы меня поддержала киноиндустрия”, – говорилось в письме, предоставленном редакции New York Times одним из его получателей.
Десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах
Накануне рассмотрения вопроса об увольнении Вайнштейна с Weinstein Company из совета директоров компании вышли сразу несколько человек. Решение принимали четыре, что остались, директора – в том числе и его брат Боб Вайнштейн.
В письме советника Харви Вайнштейна его брат заявил, что “Харви, вероятно, и правда нужно обратиться за профессиональной помощью и решить проблему, которая действительно существует”.
Он также сообщил, что демократические организации возвращают деньги, которые Харви Вайнштейн жертвовал им в поддержку прав женщин.
Скандал Харви Вайнштейна – это еще и сильный удар по Демократической партии США, которую голливудский продюсер поддерживал (в том числе и материально) в течение многих лет.
Фильмы Вайнштейна
Вместе со своим братом Вайнштейн создал легендарную компанию Miramax, которая позже была продана Disney.
В 2004 году Вайнштейн был награжден королевой Великобритании в командоры Ордена Британской империи за вклад в британскую киноиндустрию.
Он является лауреатом многих престижных премий, включая “Оскар” и BAFTA.
Благодаря Вайнштейну были сняты Криминальное чтиво, Английский пациент, Умница Уилл Хантинг, Влюбленный Шекспир, Властелин колец, Банды Нью-Йорка, Бесславные ублюдки, Король говорит!, Другие, Эквилибриум, Убить Билла, Авиатор, Город грехов и многие другие.