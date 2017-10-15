Секс-символ Эмили Ратажковські обнажила зону бикини

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-07-19 21:00

Секс-символ Эмили Ратажковські обнажила зону бикини
Своей фигурой звезда гордится и не упускает возможности при возможность продемонстрировать ее во всей красе.

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Модель Эмили Ратажковські покоряет побережье своего родного Лос-Анджелеса (Эмили родом из Лондона, но давно живет в Калифорнии, передает Rus.Media. Вчера папарацци засняли модель на пляже, где она отдыхала с друзьями.

Эмили заметила фотографов. Своей фигурой звезда гордится и не упускает возможности при возможность продемонстрировать ее во всей красе. На этот раз девушка отправилась загорать в крошечном черном бикини.

Ратажковські не понимает, почему ее критикуют за снимки в обнаженном виде:

“Для меня любое самовыражение – личное дело каждого человека. То же касается и феминизма. Если женщина решает одеваться сексуально, то это не значит, что она не феминистка”, – в недавнем выпуске одного из журналов Эмили отдали титул секс-символа.

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