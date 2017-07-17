Секреты стройности от Софи Лорен
День первый
Завтрак: 170 гр. апельсинового сока; сваренное вкрутую яйцо.
Обед: салат из любых овощей с 60 гр. нарезанной ломтиками индейки и нежирного сыра, заключенного на листья салата.
Ужин: 115 гр. макарон с креветками по вкусу; салат из шпината с низкокалорийной заправкой.
Десерт: 1 яблоко.
День второй
Завтрак: чашка злаковых грубого помола с “тощим” молоком.
Обед: салат из свежих фруктов и полчашки прессованного творога.
Ужин: 115 гр. спагетти с фрикадельками из постной индейки; листья салата, смешанные с постной заправкой.
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Десерт: 1 груша.
День третий
Завтрак: половина подсушенного бейгале с нежирным сыром.
Обед: 115 гр. зеленого салата с вареной курицей.
Ужин: 170 гр. лазаньи из нежирного сыра, большой салат из различной зелени с постной заправкой.
Десерт: 2 персика.
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