Секреты стройности от Софи Лорен

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Софи Лорен

День первый

Завтрак: 170 гр. апельсинового сока; сваренное вкрутую яйцо.

Обед: салат из любых овощей с 60 гр. нарезанной ломтиками индейки и нежирного сыра, заключенного на листья салата.

Ужин: 115 гр. макарон с креветками по вкусу; салат из шпината с низкокалорийной заправкой.

Десерт: 1 яблоко.

День второй

Завтрак: чашка злаковых грубого помола с “тощим” молоком.

Обед: салат из свежих фруктов и полчашки прессованного творога.

Ужин: 115 гр. спагетти с фрикадельками из постной индейки; листья салата, смешанные с постной заправкой.

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Десерт: 1 груша.
День третий

Завтрак: половина подсушенного бейгале с нежирным сыром.

Обед: 115 гр. зеленого салата с вареной курицей.

Ужин: 170 гр. лазаньи из нежирного сыра, большой салат из различной зелени с постной заправкой.

Десерт: 2 персика.

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