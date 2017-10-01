Секреты, которые не должна раскрывать жена своему мужу
2017-09-30 22:22
Секреты, которые не должна раскрывать жена своему мужу
Ваши отношения будут счастливее, если ты будешь думать о том, что говорить и чем делиться со своим мужем
Ваши отношения будут счастливее, если ты будешь думать о том, что говорить и чем делиться со своим мужем, передает Rus.Media.
Ты никогда не будешь ближе с кем-то настолько, насколько ты должна быть близка со своим избранником, но это не значит, что ему нужно рассказывать абсолютно все. Есть некоторые признания, которые лучше хранить в секрете — ради его блага твоего блага и блага ваших отношений.
Так, важно открываться друг другу, но когда ты думаешь, рассказать ему что-то или нет, избегай таких признаний:
1. Твои настоящие чувства к бывшим парням.
Конечно, ты можешь рассказать о том, с кем ты встречалась, их имена, особенности. Но не нужно вдаваться в любовные подробности, о том, «как вам хорошо было вместе», «как он классно целовался» и т. д.
Во-первых, твой новый парень или мужчина может начать ревновать. Во-вторых, он может комплексовать или просто обижаться. Ни то, ни другое не поможет вашим отношениям.
2. Когда ты заметила, что он немного поправился.
Для некоторых пар шутки о набранном после свадьбы весе становятся обыденностью. Но даже если он действительно исправился на размер или два, не стоит говорить ему, что ты хотела бы, чтобы он похудел.
Порой женщины забывают, что комментарии по поводу тела оскорбляли не только женщинам, но и мужчинам. Конечно, мы хотим, чтобы наш партнер был здоровым, но лучше мотивировать его к здоровому образу жизни своим примером, вводя дома здоровые привычки.
3. Когда тебя что-то раздражает.
Для начала спросите себя, насколько это серьезная проблема. Если ты можешь просто сделать глубокий вдох и отпустить это — так и сделай. Если что-то действительно серьезное, тактично скажи ему о своих чувствах. Иначе держи все при себе.
Потому что такие мелкие ситуации просто не стоят ссоры и потраченной на них негативной энергии. Всегда выбирай любовь.
Ваши отношения будут счастливее, если ты будешь думать о том, что говорить и чем делиться со своим мужем.