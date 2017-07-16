Секреты идеальной укладки волос раскрыто
Фен – прибор, который найдется в хозяйстве любой женщины, что делает укладку в домашних условиях. Им вполне можно придать объем, если сушить шевелюру правильно. Приобретите насадку в виде щетки (так называемый брашинг или диффузор).
Как правильно сделать укладку?
Вымойте голову, ополосните пряди водой комнатной температуры с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса.
Слегка отожмите волосы полотенцем. Нанесите немного средства для укладки.
Наклонитесь вперед, откиньте волосы на лицо. Высушите волосы у корней, немного приподнимая их. Используйте режим холодной сушки. При его отсутствии не подносите фен ближе, чем на 20 см.
Выпрямитесь, вытягивайте щеткой каждую прядь отдельно, одновременно немного подкручивая кончики.
Результат закрепите небольшим количеством лака.
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