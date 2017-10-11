Секреты хиромантии – любовные истории на вашей ладони
2017-10-09 11:50
Секреты хиромантии – любовные истории на вашей ладони
Наконец, стало известно, каким образом цыганки узнают о будущем браке или счастливой семейной жизни всего лишь по линиям на руке.
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Теперь у вас есть возможность самостоятельно просмотреть всю вашу историю любви на своей ладони, передает Rus.Media.
1. Где находятся линии брака
Главными помощниками в любовном пророчестве вам станут линии брака, которые расположены на холме Меркурия, а именно между мизинцем и линией сердца. Количество этих линий означает количество крепких духовных отношений. Чем эта линия длиннее и четче, тем крепче будет любовная связь, и тем дольше она продлится.
2. Линии с развилкой
Неудачный брак сказывается на ладони развилкой и означает то, что вы и ваш партнер имели очень разные характеры. Как правило, такую форму имеют только короткие линии. А если линия имеет развилку, которая потом сходится – это обозначение крепкого, хотя и очень скандального брака, который пройдет много препятствий, но не без конфликтов.
3. Длинная линия без изгибов и «островков»
Если на холме Меркурия расположена длинная и четкая линия, которая не имеет изгибов – это знак долгой взаимной любви, возможно, на всю жизнь. А вот если линия брака изгибается в сторону линии сердца раздваивается, изображая «островок» — это символ возможной интимной связи с родственником.
4. Линии, которые загибаються за линию сердца
Брачная линия, существенно снижается за линию сердца – главный признак наличия постоянных ссор и драк в семье. Также это может быть признак неразделенной любви, когда в семье любите только вы, а ваша любовь остается рядом, обрекая вас на страдания.
Если же линия загибается и обрывается сразу за линией сердца – готовьтесь к худшему, так как это символ вдовства.
5. Черточки над и под линией брака
Если у вас рядом с линией брака, находится линия поменьше, напоминает черту – это признак того, что в вашей жизни появится любовник. Если черточка под линией брака — это означает появление любовника до брака. Если же над – после. Кстати, постарайтесь найти повод и поискать такие черточки на ладони вашей второй половинки – возможно, вы узнаете о своем партнере нечто новое.
6. Брачная шкала
Расстояние между мизинцем и линией сердца подскажет вам, в каком возрасте вы вступите в брачные отношения. Ориентироваться по шкале очень просто – чем ближе линия брака находится к линии сердца – тем позже вы и ваша вторая половинка пройдете через алтарь.