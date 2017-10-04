Секреты банковских карт, о которых полезно знать всем
2017-10-04 12:34
Секреты банковских карт, о которых полезно знать всем
Секреты банковских карт, которые повысят вашу финансовую грамотность.
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Берегите свои деньги и психику!, передает Rus.Media.
Мы пользуемся банковскими картами ежедневно. Снятие денег в банкомате, безналичная оплата покупок и счетов, расчеты с друзьями — вот лишь краткий список обычных финансовых операций. Но есть несколько мелочей, связанных с банковскими картами, о которых мы даже не задумываемся. Мы рассказываем о маленькие секреты банковских карт, которые повысят вашу финансовую грамотность.
1. Расшифровываем номер карты
В большинстве карт 16-значный номер (реже 13 или 19 цифр). Первая цифра — идентификатор платежной системы (4 — VISA, 5 — MasterCard). Следующие 5 цифр идентифицируют банк-эмитент. Так, зная всего 6 цифр, можно узнать тип карты, платежной системы и банка, который ее выпустил. Проверьте сами.
Из 9 цифр понадобятся только банку, так как идентифицируют конкретного владельца карты. Куда интереснее проверить карту на подлинность по номеру.
2. Проверочное число и магия цифр
Непосредственно номер карты определяют цифры с 9-го по 15-ю. Их присваивает специальный алгоритм. Вероятность совпадения всех 7 цифр номера на двух картах ничтожна мала, так как количество возможных вариаций числа из 7 цифр больше, чем жителей на Земле.
Последняя цифра (проверочное число) рассчитывается математически на основе алгоритма Месяц. Именно она предотвращает непреднамеренные ошибки, возникающие при ручном вводе. Алгоритм Месяц легко проверить на собственной банковской карте.
3. Карта под ультрафиолетом
Мало кто знает, банковские карточки защищают так же, как и обычные деньги. Например, один из способов защиты — нанесение знаков подлинности, которые можно увидеть под ультрафиолетовым излучением. На картах Visa — букву «V», на MasterCard — буквы «M» и «С», на American Express — изображение орла.
4. Кредитная или дебетовая?
Карта может быть кредитной или дебетовой. Главное их различие заключается в том, чьи деньги находятся на карте — клиента или банка. Кредитные карты часто выпускаются как дополнение к дебетовым. Главное, помните, что банк не имеет права оформлять для вас кредитную карту без вашего ведома.
Овердрафтові карты является компромиссом между кредитными и дебетовыми. Карта с овердрафтом позволяет перерасход средств, но обычно лимит по ним ниже, чем по кредитным.
5. Технический овердрафт
Существует понятие «технический овердрафт», когда с карты списывается сумма, что превышает доступный расходный лимит. Задолженность может образоваться при оплате в валюте в другой стране (курсовой разницы) или в том случае, если счет пополнили деньгами с карты другого банка, а сразу после пополнения их сняли.
Бояться технического овердрафта не нужно: он погашается автоматически после поступления денег на счет, а проценты на него не начисляются.
6. Обратная сторона карточки
С обратной стороны карточки находится еще один гарант безопасности ваших денег код CVV (VISA) или CVC (MasterCard). CV в обоих случаях расшифровывается как Card Verification. Этот код, присвоенный вашей карте, подтверждает, что она настоящая.
CVV позволяет совершать платежи без физического предоставления карты и обязателен, например, при покупках через интернет. С его помощью можно совершить покупку удаленно (зная другие данные карты). Как и ПИН-код, его лучше никому не показывать и не называть, особенно если кто-то настойчиво просит вас его озвучить.
Правила безопасности при пользовании картами
Если вы делаете покупки через интернет, совершайте операции только на проверенных сайтах, следите, чтобы сайт использовал https-протокол для финансовых транзакций. Это защитит данные от утечки.
Берегите информацию о карте. Это касается не только PIN-кода, но и CVV. Помните, что достаточно нескольких секунд, чтобы отобразить информацию с карточки. Поэтому не выпускайте ее из рук без нужды. Это касается оплаты покупок, особенно в кафе и ресторанах.
Если вам нужно снять деньги в банкомате, соблюдайте некоторые правила безопасности. Подходя к банкомату, посмотрите на его состояние: нет ли на нем дополнительных камер, не имеется в приемнике или на клавиатуре каких-либо накладок.
В случае потери или кражи карты сразу позвоните оператору и заблокируйте ее, после чего отправляйтесь в банк для написания заявления. Если вы считаете, что данные вашей карты стали известны третьим лицам, сообщите об этом в банк.
Вообще, не стесняйтесь общаться с банком. Большинство финансовых организаций имеют поддержку 24/7. Любой вопрос, связанный с обслуживанием вашей карты, можно выяснить, позвонив или написав в службу поддержки.