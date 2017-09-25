Секретный показ Dolce&Gabbana весна-лето 2018 в Милане
2017-09-24 19:51
Секретный показ Dolce&Gabbana весна-лето 2018 в Милане
Каждое модное шоу самого «тяжеловесного» люксового бренда Италии проходит ярко, празднично и даже феерично.
Вчера поздно вечером, практически под покровом ночи, Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали поклонников своего бренда на показ весенне-летней коллекции, который они сами окрестили как Secret Show, передает Rus.Media. За 14 часов до основного шоу итальянские дизайнеры пригласили пройтись по подиуму 36 юных звезд – от звезды YouTube и Instagram Кэмерона Далласа в монаршей особы Амелия Виндзор. Кроме них, в шоу также приняли участие «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо, сын Памелы Андерсон и Томми Ли-Брэндон Томас Ли, сын Пи Дидди Кристиан Комбс и другие миллениалы.
Dolce&Gabbana все больше и больше делает ставку на молодое поколение, значительно омолаживая свою клиентскую базу. Так, звездами осенне-зимней кампании бренда стали именно 20-летние звезды – все те же Даллас, Виндзор. Пока неизвестно, будет основной сегодняшний показ отличаться от того, что показали вчера вечером, но одно мы знаем точно: каждое модное шоу самого «тяжеловесного» люксового бренда Италии проходит ярко, празднично и даже феерично, а удивлять – часть модной стратегии Dolce & Gabbana.