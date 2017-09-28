Секретные тайники контрабандистов
2017-09-14 20:55
Секретные тайники контрабандистов
Чего только не придумывают контрабандисты, чтобы товар нелегально пересек границу.
Чего только не придумывают контрабандисты, чтобы товар нелегально пересек границу. передает Rus.Media Сигареты в дверях автомобиля? Золото в стенках чемоданов? Это уже классика. Современные контрабандисты пичкают наркотиками фрукты, ставят пасеки на конопляных полях и даже изготавливают посуду из героина!
Через контрабандные схемы в бюджет Украины ежегодно не поступает от 25 до 70 миллиардов гривен. Об этом говорится в новом исследовании Института социально-экономической трансформации.
Какими интересными способами нелегально перевозят через границу товары в Украине и мире? Об этом расспрашиваем Красильникову Ларису, экскурсовода единственного в нашей стране Музея контрабанды.
— Что сегодня чаще всего перевозят нелегально?
— 80 процентов объема мировой контрабанды — это оружие, золото и наркотики. Кроме того, сигареты, алкоголь, произведения искусства, валюта. Объемы оружия у нас достаточно большие. Даже в мирное время на таможенных постах Украины в год задерживали примерно 1000 единиц огнестрельного оружия и 100 — 150 тысяч единиц боеприпасов. Что уж говорить сейчас?!
— А где прячут запрещенные товары?
— Лидеры в размещении контрабанды — автомобили. В бензобаках или дверце можно, конечно, спрятать все, что угодно: от тех же сигарет и валюты к оружию. Скажем, на границе с Молдовой задержали “Lexus”, в задних дверцах которого обнаружили 1 820 000 долларов! И это, в конце концов, не слишком оригинально. В отличие от другого случая, который произошел в аэропорту “Борисполь”. Здесь задержали пассажира, который в ручке “Parker” пытался вывезти пять бриллиантов, общей стоимостью почти миллион “зеленых”! Еще одну крупную партию ценных камней обнаружили в… каблуках женских туфель. Кстати, в последнем случае это удалось только с помощью данных агентурной разведки.
— Пожалуй, не менее контрабандисты переправляют и золото?
— Его, по данным СБУ, в нашу страну ежегодно незаконным путем попадает от 14 до 20 тонн. Так, только на одном теплоходе из Турции прибыло 145 килограммов золотых и 900 кг серебряных изделий. А спрятаны они были в палубных досках трюма!
Другой интересный случай: в посылке из Колумбии в Украину обнаружили большие настенные часы. Казалось бы, ничего особенного, но… Внешний ободок хронометра был отделан кожей, которая внутри оказалась полностью набита не только золотом, но и кокаином! Этот контрабандный дзигар даже получил собственное название — “Колумбийский сувенир”.
— В старых фильмах часто показывают, что наркотики транспортируют в стиральном порошке. Этот банальный способ еще используют?
— Это действительно хрестоматийный пример. Кажется, все уже знают про такой способ, но контрабандисты до сих пор им умело пользуются, наивно полагая, что порошок в порошке никто не найдет. С такой же целью используют крахмал, сахар, соль, сухое молоко и даже детское питание.
Кстати, о детях. В одном из аэропортов специалисты обнаружили плюшевого мишку, плотно заполненного наркотиками. Молодая семья с трехлетней девочкой сделала циничный расчет на то, что у ребенка не забирать любимую игрушку. Их надежды оправдались: они успешно прошли и таможенный, и пограничный контроль. А задержали их только в зоне вылета благодаря патрулю с собаками.
— Ничего себе!
— Это еще “цветочки”. Скажем, каждая вторая партия фруктов из Латинской Америки связана с контрабандой кокаина. Бывало, когда из-за ошибки в транспортировке в супермаркеты поступали фрукты, полностью начиненные наркотиками. После покупки бананов или других экзотических плодов, люди обнаруживали в них сюрпризы…
Добавлю, что мировой объем контрабанды наркотиков измеряется более, чем триллионом долларов в год.
— Не сомневаюсь, что тамошним контрабандистам фантазии не занимать…
— Так. Например, береговая охрана США, патрулируя как-то Карибское море, задержала парусну яхту. Внимание привлекло то, что при сильном ветре и полных парусах она плыла подозрительно медленно. Оказалось, что яхта буксовала подводная лодка с пятью тоннами кокаина на борту. Их оценили в 750 миллионов “зеленых”.
— А кому вы дали бы пальму первенства за самые необычные способы контрабанды?
— Китайцам. Так, однажды их “спецы” смешали кокаин с желатином и изготовили пленку, которую почти невозможно было отличить от полиэтиленовой. Такую контрабанду смогли обнаружить только собаки.
Еще одно гениальное творение граждан Китая — героиновый посуда. Для этого смешали наркотик с фаянсом, использовали глазурне покрытия и изготовили посуду. Во время этого процесса поверхностные фракции выжигаются, а внутренним парам не дает выйти застыла глазурь. При попадании к заказчику посуда превращают в мелкодисперсную пыль и помещают в чашу с холодной водой. Фаянс опускается вниз, а героин всплывает на поверхность. Такую контрабанду фактически нельзя обнаружить. Партию задержали только за то, что несколько посудинок разбилось и наркотик “занюхали” собаки.
И на десерт — случай с конопляным медом. Во время цветения этого растения пасеку выставляют в поле. Пчелы, собирая нектар, и приносят пыльцу. Его активные вещества в сочетании с глюкозой очень быстро усваиваются организмом человека и вызывают сильное наркотическое опьянение. Такой мед обнаружить тоже нереально…
Одно слово, фантазия контрабандистов иногда действительно поражает.