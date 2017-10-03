Секретное средство от неприятного запаха изо рта
2015-04-08 09:52
Секретное средство от неприятного запаха изо рта
Прежде всего нужно установить причину этого неприятного явления, после попробовать народные методы лечения.
Ухоженный внешний вид, индивидуальный стиль и образ – это визитная карточка успешного человека, уверенность в себе, приветливость окружающих людей. Но иногда приятное впечатление от человека может быть испорчено, когда начинаешь общаться с ней на близком расстоянии. Причина – плохой запах изо рта. К сожалению, такая проблема существует у многих людей. При общении с человеком, источающим дурной “аромат”, некоторые люди чувствуют не просто негативные эмоции, а сейчас отвращение. По-научному подобная проблема с дыханием носит название озостомия, или галитоз.
Сам человек может не ощущать собственного неприятного запаха, поскольку привыкла к нему. Она начинает комплексовать тогда, когда явно замечает, что окружающие пытаются свести с ней общение к минимуму. Что же делать? Конечно, прежде всего нужно установить причину этого неприятного явления. А пока она не устранена, следует воспользоваться аптечными или народными средствами от запаха изо рта.
Причины
Если вдуматься, то причин несвежего дыхания не так уж и много. Во-первых, это могут быть гастроэнтерологические проблемы, связанные с расстройством органов пищеварения – желудком или кишечником. Заражение бактерией Хеликобактер пилори также негативно влияет на запах изо рта. Нарушается баланс внутренней микрофлоры, пища застаивается, появляется сероводородный запах. Во-вторых, часто следствием неприятного запаха является наличие зубного камня, кариес, пародонтоз, гингивит и другие стоматологические заболевания. В-третьих, при хронических болезнях ЛОР-органов (тонзиллитах, гайморитах, синуситах) в глотке образуются творожистые гнойные пробки, которые выделяют тухлый “аромат”. В любом случае провоцирующим фактором появления неприятного запаха изо рта является размножение патогенных бактерий. Поэтому, прежде всего, необходимо обратиться к врачу и вылечить желудок, зубы, десны или ЛОР-органов. И в-четвертых, отвратительный запах изо рта сопровождает заядлых курильщиков и «солидно» выпивают личностей, и этот запах можно уничтожить избавившись от пагубной привычки.
Аптечные средства
Пока проводится лечение, рекомендуется посетить аптеку, где можно подобрать подходящее средство, что устраняет на 2 – 3 часа неприятный запах из ротовой полости. В частности, эффективным дезинфицирующим и дезодорирующим препаратом является рассасывающиеся таблетки Септогал. Данный антисептик относится к комбинированным средствам, так как содержит в своем составе несколько компонентов: бензалкония хлорид, масло эвкалипта и мяты перечной, тимол, ментол. Септогал обладает противомикробной активностью, разрушая клеточную мембрану бактерий, снимает раздражение со слизистых оболочек и значительно улучшает дыхание.
При инфекционно-воспалительных заболеваниях ротовой полости прекрасно освежает дыхание бальзам Асепта. В его состав входят ментол, метилпарабен, эфирное масло мяты, карбоксиметилцеллюлоза. Кроме устранения неприятного запаха, данный препарат убивает микробы, поскольку содержит антибактериальное средство метронидазол и антисептик хлоргексидин.
В последнее время большой популярностью пользуются концентрированные таблетки для рассасывания InFresh (Инфреш). Эти леденцы содержат мяту, пырей, люцерну, а основным действующим веществом является природный дезодорант хлорофилл, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Все ингредиенты отлично дополняют друг друга, блокируют неприятный запах, придают свежесть дыхания, обеспечивая долговременный эффект.
Народные средства
Много людей, у которых не хватает времени и сил посещать аптеки, предпочитают освежать дыхание с помощью народных средств. Конечно, неприятный запах изо рта можно ненадолго замаскировать, грызя подсолнечные жареные семечки или подержав за щекой бутончик сухой гвоздики. Можно пожевать немного молотого имбиря, или семена кардамона. Решению этой проблемы способствуют свежие яблоки, они отлично очищают зубы.
Один из лучших народных способов устранения плохого запаха из ротовой полости – это делать регулярные полоскания настоями на основе лекарственных растений. Для этой процедуры отлично подходят мята, полынь горькая, ромашка, шалфей, листья белой ольхи.
Для устранения запаха можно очищать язык медной или деревянной палочкой, «жевать» масло – любым растительным маслом в течение 10-15 минут полоскать рот, затем масло нужно выплюнуть. После очистки слизистой, можно прополоскать рот слабым раствором соли. Подобные действия в течение длительного времени избавят от неприятного запаха и некоторых заболеваний зубов.
Не стоит забывать и о рационе питания. Например, уже упоминавшийся природный освежитель дыхания хлорофилл в больших количествах содержится в шпинате, брюссельской капусте, петрушке, щавеле. А чтобы не думать о средства от запаха изо рта, необходимо лечить имеющиеся заболевания, бросить курить, прекратить чрезмерное употребление алкоголя и придерживаться элементарной гигиены ротовой полости. Берегите себя!