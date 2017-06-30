Секретарем горсовета стал Максим Черненок
Сегодня сессия городского совета избрала секретаря совета вместо уволенного ранее Виктора Быстрова. Кандидатуру предложил городской председатель Владислав Атрошенко.
Это Максим Черненок – депутат горсовета из фракции ПП «Наш край». Таким образом, был сделан удачный ход по расколу фракции “Наш край”, которая, по замыслу нардепа с лопатой Валерия Давыденко, должна была перейти в оппозицию к городскому голове. Уже не перейдет…
Изготовлено было 43 бюллетени. Результаты голосования такие: 36 бюллетеней выдано, погашено 7, голосовали 36,
недействительных – 0, «за» – 28, «против» – 8.
Справочно. Максим Черненко 1977 года рождения. Родом из Харькова. Официально Максим Черненок числится доцентом кафедры уголовного права и правосудия в Черниговском технологическом, но фактически является застройщиком. Поэтому в оппозиции к городскому голове он никак не мог быть…
По его декларацией жена имеет в собственности дом площадью 48,5 кв. м и квартиры площадью 62,1 и 64 кв. м – в Харькове. Сам Максим Черненок согласно декларации, собственной недвижимости не имеет
Фото из газеты “Деснянская правда”Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым