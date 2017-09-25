Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину, – Порошенко
2017-09-24 10:30
Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину, – Порошенко
Президент в Торонто встретился с представителями канадского бизнеса.
Президент Петр Порошенко заявил, что сегодня весь канадский бизнес готов прийти в Украину, передает Rus.Media. Об этом шла речь во время его встречи с представителями канадского бизнеса в рамках рабочего визита в Канаду, сообщает пресс-служба главы государства.
“Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими страны более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам – сейчас правильное время и место для инвестирования”, – подчеркнул Порошенко, добавив, что Украина имеет большой потенциал.
Он также отметил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов.
“Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и реформы, которые проводятся”, – считает президент.
Отмечено, что по итогам встречи ряд канадских компаний, которые работают в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку, особенно в контексте введения свободной торговли с Украиной.