Сегодня у православных начался Петров пост
Петров пост, который еще носит название Апостольского поста, или Петровки, начинается через семь дней после светлого праздника Троицы. Это период приготовления православных верующих к празднику апостолов Петра и Павла. Как известно, начало Петровки зависит от Пасхи, а конец всегда приходится на праздник Петра (12 июля), поэтому колеблется и ее продолжительность от шести недель до одного. В 2017 году Петровка продлится с 12 июня по 11 июля. По сравнению с Великим постом, на Петровку больше послаблений. Поэтому Петров пост не является строгим, как, скажем, Большой или Рождественский. К тому же он всегда летом, поэтому разнообразные фрукты, овощи и ягоды дают возможность разнообразить постный стол. Церковь тоже в это время почти не устанавливает строгих ограничений в еде. Некоторые правила, безусловно, есть. Они носят в основном рекомендательный характер: по понедельникам, средам и пятницам пост является строгим, поэтому нельзя пить вино, употреблять рыбные блюда и приправлять пищу маслом, а после вечерни можно есть только «сухие» блюда; по субботам и воскресеньям разрешено есть рыбу; по четвергам и вторникам можно употреблять в пищу блюда из рыбы, морепродуктов, грибов и каши, приправленные маслом. С Петровкой связан цикл обрядовых песен, которые называются Петривочка. Согласно традиции, девушки в первый день Петровки пускают на воду клечальные венки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым