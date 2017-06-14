Сегодня на Ичнянщине похоронят бойца
11 июня 2017 возле села Кальчик Никольского района (Мариупольский направление) Донецкой области погиб наш земляк, уроженец села Гмырянка Ичнянского района Юрий Сорока. Автомобиль, в котором находился боец, попал под обстрел террористов. Юрий Сорока родился 4 ноября 1974 года. После службы в армии проживал в селе Новокаменка Каховского района Херсонской области, откуда и был призван в ряды ВСУ. До 14 лет воспитывался в интернате, в 200 км от родного села. Затем вернулся домой и работал в колхозе. Тогда была срочная служба в армии. Юрий воевал в зоне АТО три года. Он – командир отделения взвода технического обеспечения воинской части В 2254 59-й отдельной мотопехотной бригады. Родители умерли раньше. Остались сестра с племянником. Похоронят воина рядом с родителями в родном селе Гмырянка сегодня, 14 июня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым